◇大相撲初場所番付発表（2025年12月22日）左膝の大ケガを乗り越え、昨年名古屋場所以来9場所ぶりに幕内復帰を決めた元大関の朝乃山が高砂部屋で取材に応じ「来年は勝負の年。次の目標は三役と決めているし、新たに大関を目指したい」と力強く話した。幕内から三段目に2度転落し、ともに返り咲いたのは史上初。「（不祥事の）1回目は自分の過ち。今回は気持ちが折れなかった。みんなに支えられて今の自分がある」と周囲に