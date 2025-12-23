２年ぶりのリーグ優勝を達成した阪神が２２日、５泊７日のハワイ優勝旅行から帰国した。到着ゲートの前には約５０人のファンが詰めかけ、ナインを迎えた。まず、午後８時に藤川監督が姿を現し、ファンの歓声に笑顔で手を振って応えた。その後はナインが続々と登場。坂本はベビーカーをカートに乗せて登場するなど、子煩悩な姿を見せていた。最も歓声が上がったのは今季限りで現役を引退した原口氏が登場した時だった。ファン