かつての輝きが取り戻されるなら、双方にとって利があるかもしれない。だが、復縁が期待どおりの結果をもたらさないこともある。これまでの歴史でもそういうケースはあった。セルティックと古橋亨梧は再タッグを組むべきなのか。１月の再獲得にクラブが関心を寄せているとの報道が浮上したことで、このテーマをめぐって議論は尽きないはずだ。古橋はセルティックを去ってから、レンヌやバーミンガムで苦しんでいる。一方、セ