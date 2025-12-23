◇大相撲初場所番付発表（2025年12月22日）新入幕の羽出山（はつやま）は新十両から1年で昇進を決めた。玉ノ井部屋で会見し、「うれしい。思っていたよりも早かったなと思う」と話した。東京都東村山市出身で志村けんさん（享年70）と同郷。「地元のスーパースターなので、肩を並べるぐらい自分も成績を残して地元に恩返ししたい」と力を込めた。1メートル94、141キロの長身を生かした突き、押しを得意とする。「元気な