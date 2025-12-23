楽天の古謝樹投手（24）が自身と同じドラフト1位で入団する花園大・藤原聡大投手（22）に「しっかりとやるべきことをやるだけ」と金言を授けた。23年のドラ1左腕は「僕は外れの外れなんで、アドバイスする身でもないですけど…」と謙遜しながらも「キャンプからルーキーも大ベテランも関係ない。一人のプロ野球選手として、しっかりと結果を出してローテの6人の中に入っていかないといけない。いろいろ気にしている余裕もない