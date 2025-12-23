J2磐田は22日、来季の新監督に志垣良コーチ（45）が就任すると発表した。またヘッドコーチに横浜FC前監督の三浦文丈氏（55）が就くことが、この日までに分かった。志垣新監督は01年から名古屋や現磐田U―18など国内外でトップや育成年代の指導者を歴任。22年からJ3八戸、FC大阪、J2山口で監督を務め、今年9月に磐田のコーチに就任した。組織的でアグレッシブな守備をベースに、選手の特長を生かしたチームづくりに定評がある。