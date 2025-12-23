ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【新馬戦総括】プラウディッツ強し！外から切れ味発揮 スポニチアネックス 【新馬戦総括】プラウディッツ強し！外から切れ味発揮 2025年12月23日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 中山では芝2000m戦のプラウディッツが強かった 中団追走から終始、外々を回らされる形でも抜群の手応え 将来性も込みでS評価を与えたい、と筆者 記事を読む おすすめ記事 悔やんでいます…管だらけの84歳父が震える手で書いた「最期の言葉」。救急車を呼んだ52歳長男、一生消えない「119番」の呪縛 2025年12月20日 5時15分 たくろう“Ｍ−１ドリーム”実感も来年の不参加明言「正気の沙汰じゃない」 2025年12月22日 20時30分 たくろう・赤木裕 ラヴィット！生出演で報告 M-1優勝で意外な恩恵？″家族になれました″ 2025年12月22日 8時32分 都立公園トイレの金属部品が大量に盗まれる 板橋や練馬など10か所 2025年12月22日 19時23分 スマホの落とし物「謝礼」はいくら？拾った人から「1〜2割」要求に戸惑いの声 2025年12月21日 9時8分