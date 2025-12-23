スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥は27日、ピカソを相手に6度目の防衛戦に臨む。22日には決戦地サウジアラビア・リヤドのヒルトン・ホテルでメディアデーに臨み、現地メディアに「KOを期待してほしい」と宣言した。興行には中谷も参戦する。両者が同じリングに上がるのは初で、来年5月に東京ドームで計画されている直接対決の前哨戦となる。井上は「今後のキャリアを加速させてくれる、来年のビッグマッチに向けた大