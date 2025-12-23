日本ハムから阪神に移籍した伏見寅威捕手（３５）と日本ハム・山崎福也投手（３３）が２２日、札幌市内でトークショーを行った。オリックス時代からバッテリーを組む２人。来季は甲子園での交流戦で対戦があり、伏見が“先制口撃”を仕掛けた。昨季の阪神戦で決勝適時打を放つなど打撃に定評がある山崎に対し「デッドボールを当てます」とまさかの予告。ファンの爆笑を誘うと、打者としては２３年に山崎を１１打数６安打、１本