12月23日（火）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞県道・・・玉名市高瀬（携帯電話・シートベルト）国道325・・・山鹿市鹿本町来民（交差点違反）県道・・・上益城郡山都町浜町（歩行者妨害）国道266・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差