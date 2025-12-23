［能登地震２年］＜１＞能登半島地震の被災地で人口流出が止まらない。被害が甚大だった石川県の奥能登４市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）では、地震前から１割超の約７３００人も減った。子育て環境の悪化や働き口の減少などから４０歳代以下は２割弱減り、５０歳代以上と比べて２倍のペースで進む。高齢化率は５割を超え、全国平均（２９・３％）を大幅に上回る。昨年元日の発生から間もなく２年。過疎高齢化が進む被災