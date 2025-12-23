俳優の山口馬木也（52）と女優の菅井友香（30）が、来年1月4日放送のNHK「ダーウィンが来た！」にゲスト出演する。同日に放送開始する大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する2人が、来年の干支である馬について深掘りしていく。名前に「馬」の字が入っている山口。これまで時代劇で何度も馬に乗っており、馴染みの深い動物だ。「豊臣兄弟！」の撮影初日も乗馬シーンの撮影だったといい「最高に楽しかったです」と満足げ。「初めて