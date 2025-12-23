海の向こう側でも、日本の３冠王の決断については「意外な選択」ととらえられているようだ。ヤクルトからポスティングシステムを使ってメジャー挑戦を目指していた村上宗隆内野手（２５）が、新天地として選んだＭＬＢ初舞台は?最弱球団?のホワイトソックスだった。低評価の理由、そして短期契約の背景――。これらをひもといていくと見え隠れしてくるのは「２年後」という、村上側が見据え直した?ワード?だった。ＭＬＢへ戦い