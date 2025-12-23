俳優の森田健作がパーソナリティーを務めるニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（３０日、午後３時）の年末特番に菅義偉元首相が出演することになった。菅氏の同番組出演は３年半ぶり３回目。森田の「今回は女性の目線からも聞いていきたい」という狙いもあって、番組アシスタントの西村知美がリードした。西村は「総裁選の時に不妊治療への保険適用の実現を訴えられていたのですが、実際に総理になられてから実現して