º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Á°µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï£Æ£Í¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ó£Ç£Ã£ð£ò£å£ó£å£î£ô£óÄ¹Ìîµ×µÁ£Å£ì£Ä£ï£ò£á£ä£ï¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á¡×¤Î½é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£°úÂà¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤ëÄ¹Ìî»á¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÅÁã¤Ç¤Î?¿·¤¿¤Ê¿¦Ì³?¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÁá¤¯¤âµð¿ÍÆâÉô¤«¤é¡ÖÅ¬¿¦¡×¡ÖÅ¬Ç¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ìî»á¤Ï£±£¹Æü¡¢µð¿Í¤ÈÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤òÄù·ë¡£º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é