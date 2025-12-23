コーデを考える時間がない……。そんな風に仕事や家事に追われている40・50代の救世主になりそうなのは、迷わずコーデが完成する「セットアップアイテム」。今回は【ZARA（ザラ）】から、セットアップとして着られるトップス & ボトムスをご紹介します。ボタンがアクセントになったジャケット & ワイドパンツ、ゆるっと着られるセーター & スッキリ見えするスカートが登場。トップスと