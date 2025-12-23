２０２５年は多くの著名人が鬼籍に入った。スポーツ報知では、その足跡を振り返る追悼企画を３回掲載する。第１回は６月３日に肺炎のため旅立った巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん（享年８９）。監督付広報を９３〜０１年に務めた小俣進氏（７４）が思い出を語った。長嶋さんがこの世を去ってから、半年以上が経過した。小俣氏は「監督がどこかに行っちゃったな、みたいな感覚は今でもないのですが、いつも見られているような