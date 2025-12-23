オリックス・森友哉捕手（３０）が２２日、親友に恩返しの大活躍を誓った。大阪市内で頓宮、香月、大阪桐蔭野球部時代の同期で現在は希少がんと闘う福森大翔さん（ひろと、３０）と、センス・トラスト社主催のトークショーに参加。同校吹奏楽部の演奏も背に受け「僕も（福森さんに）背中を押されっぱなしなので。もっと大翔に勇気を与えられる選手になりたい」と男の約束を交わした。６月１５日の巨人戦（京セラＤ）で、捕手と