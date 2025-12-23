阪神が２２日、優勝旅行先の米ハワイから関西空港に帰国した。藤川球児監督（４５）は選手に「熱覇（ねっぱ）ポーズ」の考案をお願い。来季のスローガンでよりファンとの一体感をもたらすべく、「みんなに熱覇ポーズを考えてもらおうかと。今のタイガースは最もリーダーシップが発揮できるチームの一つ」と狙いを明かした。他球団では、ソフトバンクなどで活躍した松田宣浩の１５年のチームスローガン「熱男（あつお）」を使っ