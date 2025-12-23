日本相撲協会は２２日、初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）の新番付を発表し、元大関・朝乃山（３１）＝高砂＝が９場所ぶりに再入幕を果たした。三段目転落からの幕内復帰２度は史上初。東京・墨田区の高砂部屋で取材に応じ、来年の目標に三役返り咲きを掲げた。新大関の安青錦（２１）は東京・江東区の安治川部屋で会見。朝白龍（２６）＝高砂＝、羽出山（はつやま、２６）＝玉ノ井＝が新入幕となった。＊＊＊＊