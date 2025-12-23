元千葉県知事で俳優の森田健作氏（７６）が司会を務めるニッポン放送「青春の勲章はくじけない心年末増大号」（３０日午後３時）と、ＮＡＣＫ５「青春もぎたて朝一番！」（日曜・前６時３０分）のゲストに菅義偉元首相（７７）が出演する。このほど都内で収録が行われ、菅氏は自身の原点である秋田県での生活、首相在任中に推進した「不妊治療の保険適用」や看板政策となった「ふるさと納税」創設時の官僚との攻防などについて