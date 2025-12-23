トム・クルーズ主演、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督による新作映画『DIGGER／ディガー』（原題：DIGGER）が、2026年に日本公開されることが決定した。これまでタイトルすら明かされていなかった本作だが、北米のクリスマス休暇を目前に控えた19日、タイトルと第1弾特報映像、第1弾ビジュアルが全世界同時に解禁された。【動画】映画『DIGGER／ディガー』第1弾映像トム・クルーズは、『ミッション：インポッシブル』シリー