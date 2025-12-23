バンス米副大統領＝21日、フェニックス（AP＝共同）【キーウ共同】バンス米副大統領は22日配信の英ニュースサイト「アンハード」のインタビューで、米国が主導するウクライナとロシアの和平交渉ではウクライナ東部ドネツク州の領土問題が「重大な障害となっている」と述べた。ウクライナが最終的に同州を失うと分かっていながら譲歩しないことが交渉の長期化につながっていると主張し、妥協を求めた。ロシアは東部ドンバス地域