ヤクルトからポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指し、ホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５４億円）で合意した村上宗隆内野手が、正式発表から一夜明けた２２日（日本時間２３日）、本拠地のレート・フィールドで入団会見を行った。前日ＳＮＳで「ムネと呼んで下さい」とアピールした村上だが、米国人には発音がしづらいのだろうか、現地では番記者から「ムーニー」と呼びかけられた。カメラ８台が並び、