NY株式22日（NY時間14:06）（日本時間04:06） ダウ平均48357.05（+222.16+0.46%） ナスダック23418.18（+110.56+0.47%） CME日経平均先物50395（大証終比：-25-0.05%） 欧州株式22日終値 英FT100 9865.97（-31.45-0.32%） 独DAX 24283.97（-4.43-0.02%） 仏CAC40 8121.07（-30.31-0.37%） 米国債利回り 2年債 3.511（+0.028） 10年債 4.169（+0.022） 30年債 4.841（+