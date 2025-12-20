北海道・函館西警察署は2025年12月22日、傷害の疑いで自称・函館市本通1丁目に住む自称・アルバイト従業員の男（44）を現行犯逮捕しました。男は12月22日午後6時前、函館市大縄町の会社敷地内で、会社役員の男性（58）の身体を掴んで投げ飛ばして転倒させ、顔面を踏みつける暴行を加えてけがさせた疑いがもたれています。男性から「男が殴りかかってきた」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男と男性に面