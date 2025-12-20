札幌・北警察署は2025年12月22日、脅迫の疑いで深川市に住むアルバイト従業員の男（31）を逮捕しました。男は6月下旬ごろから11月22日までの間、旭川市に住む10代後半の女性に対し、アプリケーションソフトでメッセージを送信し、脅迫した疑いがもたれています。11月11日、別の不同意性交事件の捜査で女性に話を聞いたところ、女性から脅迫被害の相談があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男と女性に面識は