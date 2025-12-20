札幌・白石警察署は2025年12月22日、酒気帯び運転の疑いで札幌市白石区に住む自称・会社員の男（47）を現行犯逮捕しました。男は22日午後5時30分ごろ、酒気を帯びた状態で、札幌市白石区南郷通2丁目北付近の道路で乗用車を運転した疑いがもたれています。午後5時10分ごろ「当て逃げされた」という110番通報があり、警察がパトロールをしていたところ、2キロほど離れた南郷通2丁目北付近で男の車を発見しました。警察によりま