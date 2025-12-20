12月28日、ヤンググランプリが行われる。今年は123期が5人、125期が4人。いずれも初出場。地区での連係プレーはあるが、全員が機動力タイプ。最後は力の攻防で激戦は必至だ。その中の一人が梶原海斗（26＝福岡）だ。123期ではピカイチの潜在能力の持ち主。200メートルFD（フライングダッシュ）で、同期1位のタイムを叩き出した好素材だ。24年4月にS級へ特別昇級。F1戦ではそれなりの結果を残していたが、底力からみて、物足