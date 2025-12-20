【5R】初日特選で山田駿と連係した小榑は長松―中園に捲られはしたが、立て直して3着ゴール。今期はS級点のボーダーとあって「一つでも上の着を」が本音だろう。準決は皮肉にも初日連係した山田駿と別線勝負。「展開に対応しながら自力、自在」と位置取りを含め柔軟に立ち回る構えだ。3回目の連係となる稲村がマーク。1番車の小榑が悪くても中団をキープ。ラストは自分のタイミングで捲る。力で山田駿―須藤、上野に乗る野口