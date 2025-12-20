広島競輪の開設73周年記念「ひろしまピースカップ（G3）」が最終日を迎える。11RではレインボーカップA級ファイナルが行われ、1〜3着までがS級へ特別昇級となる。九州は田村―佐藤幸―東矢でまとまった。田村が思い切って駆けると番手の佐藤幸が抜け出す。来期A級で勝負駆けの東矢が続く＜7＞＜4＞が中心。原田が九州のペースを乱すか。単騎でも平野が一発。中井、阿部も怖い。＜1＞阿部大樹ウエートで練習をやってきた。