広島競輪の開設73周年記念「ひろしまピースカップ（G3）」は最終日、12Rで決勝戦が行われる。中四国は5人も勝ち上がり、町田太我―松浦悠士―大川龍二と犬伏湧也―清水裕友で別線勝負となった。本命は地元記念4連続V中の松浦だ。3連勝の町田が勝負どころで先手を奪うと松浦が捲りを止めて差し切る。犬伏が地元に真っ向勝負を挑むと、山口拳の捲り一発が怖い。＜1＞松浦悠士犬伏君が無理やり行ってくれて強かった。後ろが来