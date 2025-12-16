都市型フェス＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞が、2026年4月3日〜5日の3日間開催することを発表した。舞台となるのは、神奈川・横浜。＜CENTRAL＞は2025年4月に第1回が開催され、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、海外からも注目を集めるアーティストやアニメ、テクノロジーなどの多彩なエンタテインメントが集結し3日間で合計8万人を動員した。また、横浜公演に続き、台北、クアラルンプールにて海外公