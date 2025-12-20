フジテレビはきょう23日、『ホンネ喫茶 永田町』（後7：00）を放送する。この番組は、MC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、どうすればニッポンがもっと良くなるかをホンネで話す番組！今年、話題になったニュースの当事者にも直撃インタビューを敢行し、ホンネに迫る。【写真】過去には…R-1にも出場した芸人ホリエモン今回、ホンネを語り合うべく集まったのは、自由民主党の河野太郎議員、日本維新の会の吉村