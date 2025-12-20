俳優の阿部サダヲ（５５）がこのほど、都内で行われた、主演を務めるＴＢＳ系スペシャルドラマ「新年早々不適切にもほどがある！真面目な話、しちゃダメですか？」（来年１月４日、後９・００）の制作発表会見に、仲里依紗（３６）、磯村勇斗（３３）、河合優実（２５）、吉田羊らと登場した。２０２４年１月期に放送され、社会現象となった「ふてほど」が帰ってくる。昭和と令和をタイムスリップしながら人間模様を描く、