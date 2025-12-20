【テヘラン共同】イラン革命防衛隊が首都テヘランの関連施設で、6月のイスラエルとの交戦で使用した弾道ミサイルや無人機を展示している。革命防衛隊が使用した兵器を一般公開するのは異例。イスラエルの再攻撃が懸念される中、国防に関する最新技術を宣伝し、国民に団結を訴える狙いがあるとみられる。第1次トランプ米政権時代にイランが撃墜したとされる米国の無人機や、過激派組織「イスラム国」（IS）掃討に使われた戦闘機