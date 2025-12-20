ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げ渋っているものの、１５６円台での推移となっている。ＮＹ時間に入って片山財務相のインタビューが伝わり、市場介入も辞さない姿勢を示したことでドル円は急速に下落した。 財務相は、先週の植田日銀総裁の会見後に進んだ円安について、「非常に短い時間での動き。完全にファンダメンタルズではなくて投機だ。為替介入も含めた行動を取れるということは日米財務相間の合意事項でも