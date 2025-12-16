ホワイトソックスの入団記者会見で笑顔を見せる村上宗隆内野手＝22日、シカゴ（共同）【シカゴ共同】プロ野球ヤクルトからポスティングシステムを利用し、米大リーグのホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（25）が22日、シカゴの本拠地レート・フィールドで入団記者会見に臨み「ユニホームに袖を通し、スタートラインに立てた気持ち。ものすごく興奮している。この球団に最大限貢献したい」と抱負を語った。来春のワール