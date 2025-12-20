自民党の鈴木幹事長は、来年度に介護報酬の改定を臨時でおこない、2.03%引き上げる見通しだと明らかにしました。自民党鈴木俊一 幹事長「介護報酬は3年に1度の改定でありますけれども、期中改定ということで、来年は2.03（%）アップをする」自民党の鈴木幹事長は21日、大阪で開かれた党の会合でこのように述べ、介護保険サービスを行う事業者に支払う介護報酬を2.03%引き上げる見通しだと明らかにしました。介護報酬の改定