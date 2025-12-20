大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）が22日（日本時間23日）、シカゴにある本拠レート・フィールド内で入団会見を行った。英語で自己紹介し、日本語でチームやファンへの思いを伝え、囲み取材では2年連続最下位のチームを選んだ理由や来春に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場について言及した。以下、会見での全文。WhiteSoxnation,youguysareinmyh