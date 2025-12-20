都市型音楽フェス「CENTRALMUSIC＆ENTERTAINMENTFESTIVAL2026」が来年4月3日から5日までの3日間、横浜市内で開催される。出演アーティストの第1弾も明らかとなり、音楽ユニットYOASOBI、今年大きな話題となったガールズグループHANA、ラッパーのちゃんみな（27）をはじめ、乃木坂46、＝LOVE、FRUITSZIPPER、モーニング娘。’25、シンガー・ソングライターのキタニタツヤ（29）asmi（24）といった豪華13組が集結する。