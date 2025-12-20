オリックス・曽谷龍平投手（25）が結婚したことが22日、分かった。お相手は中学時代の同級生だった一般女性。この日に婚姻届を提出した。来季4年目へ向かう左腕は、生涯の伴侶とともにさらなる飛躍を目指す。「明るくて、太陽みたいに照らしてくれる人です」。曽谷は、そう言って照れ笑いを浮かべた。斑鳩中（奈良）時代から友人関係にあり、明桜高（秋田）に進学して地元を離れてからも、帰省するたびに会う仲だったという。