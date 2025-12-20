来年度予算案の編成作業が大詰めを迎えています。一般会計の総額は、過去最大の122兆円前後とする方向で調整されています。今週26日に閣議決定される来年度予算案をめぐっては、国の借金の借り換えや利払いにあてる「国債費」が長期金利の上昇で大きく膨らむほか、社会保障や防衛費も増加。これを受け、政府は一般会計の総額について、今年度の115兆円を大きく上回る、122兆円前後とする方向で調整しています。一方、歳入について