タレントのあのちゃん、お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつが出演する、ブックオフのＴＶ―ＣＭ「バイトのあのちゃん」シリーズの最新作「ウルトラあのちゃん」篇が、２７日より放送開始する。ブックオフは２０２６年１月１日から４日まで、本が全品２０％オフになる「ウルトラセール」を実施。同ＴＶ―ＣＭに加え、他３篇もＷＥＢで公開予定となっている。同ＣＭには、プライベートでも親交の深い安藤が初出演。二人羽