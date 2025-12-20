今年４月に神奈川・横浜エリアで初開催された都市型フェス「ＣＥＮＴＲＡＬＭＵＳＩＣ＆ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＦＥＳＴＩＶＡＬ」の第２回が、来年４月３〜５日に行われることが２２日、分かった。第１弾発表アーティストには、今年の音楽界を盛り上げたＨＡＮＡ、ちゃんみな（２７）、ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲら１３組が名を連ねている。「日本の響きを世界へ」をテーマに国内外の人気アーティストによるライ