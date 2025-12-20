俳優の阿部サダヲ（５５）が来年１月４日放送のＴＢＳ系ドラマ「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後９時）の取材会をこのほど都内で行った。昨年１月期の金曜ドラマで放送され、「ふてほど」の略称が同年の新語・流行語大賞に選ばれた。反響の大きさを「近所を歩いていても『あ、不適切』と言われる大きな作品。不適切、不適切と２年くらい、いまだに言われますから」と体感していたと