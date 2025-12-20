２０日に自身のＳＮＳで妊娠を発表したモデル・冨永愛（４３）の所属事務所が２２日、スポーツ報知の取材に応じ、お相手の俳優・⼭本一賢（３９）とは「現時点で籍を入れていない」なとど現状についてコメントした。冨永は２０日、インスタグラムで山本との間に「新しい命を授かりました」と子どもを授かったことを報告していた。冨永の所属事務所はスポーツ報知の取材に、「現時点では（冨永と山本は）籍は入れておらず