オリックス・曽谷龍平投手（２５）が結婚したことが２２日、分かった。お相手は同じ奈良出身で、同学年の一般女性。４年の交際期間を経てこの日、２人で婚姻届を提出した。曽谷がニコッと笑った。「結果が出ない時や、つらい時に支えてくれて、いつも明るく応援してくれた。僕にとって、太陽のような人です」。代名詞といえば、曲がり幅の大きさから友人に名付けられた「ジェットコースタースライダー」。新たな人生の節目では