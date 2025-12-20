7人組グループ・IMP.の最新アルバム『MAGenter』（マゼンタ）が、12月23日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上5.9万枚を記録し、1位に初登場。IMP.として自身初の「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得となった。【別カット】ギュッと身を寄せて…家族感あふれるIMP.本作は、TOBEで活動する佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我からなる7人組グループ・IMP.による2ndアルバ