スポニチスポニチアネックス

ホワイトソックスと2年契約の村上宗隆 WBC出場は「出る予定だ」と明言

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆が22日、入団会見を開いた
  • 来春開催のWBC出場についてGMが「出場する予定だ」と明言
  • 「日本で彼がどれだけ愛され、支持されているかということだ」と語った
